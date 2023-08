Wspomnienia chemika z AK. Roznosił wirusa po niemieckich pociągach i szpitalach

Minął tydzień i do mojego mieszkania przyszła druga koperta, a po niej – żołnierz, który był moim kontaktem. Tym razem proszek był inny, wyglądał jak kryształki, ale mój kontakt nie potrafił wyjaśnić, co to jest. Opublikowałem wprawdzie kilka artykułów z dziedziny chemii poświęconych pyłom, ale nie miałem mikroskopu ani żadnego innego sprzętu laboratoryjnego, aby przeprowadzić analizę. Postanowiłem więc dmuchać na zimne i przyjąć zastrzyk przeciwwirusowy. Było to paskudne doświadczenie, ponieważ zastrzyk wykonano w brzuch. Wciąż się jednak obawiałem wszelkiego kontaktu z tą substancją i ostatecznie rozniosłem ją tylko w jednym wagonie, po czym wysiadłem z pociągu. Przejechałem nim około dwudziestu pięciu kilometrów poza Warszawę i wysiadłem w Otwocku.