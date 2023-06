Banderowcy nacięli się na polską obronę. "Najchętniej atakowali bezbronne wsie"

"[…] w tym całym tragicznym rozgardiaszu zebraliśmy wszystkich młodych, tych zorganizowanych i zaprzysiężonych mężczyzn, by przedłożyć decyzję dowództwa obrony, że jeśli wyjedziemy wszyscy, to banderowcy spalą doszczętnie całą wieś. Nie dopuszczą do zbioru plonów, a to pozbawi nas wszystkich zamieszkałych w miastach podstawowych środków utrzymania. Podaliśmy do wiadomości, że dowództwo proponuje, żeby młodzi mężczyźni, przede wszystkim ci nie obarczeni rodziną, ochotniczo pozostali na miejscu. Trochę broni już mamy, stworzonym oddziałem samoobrony będziemy bronić tych pozostałych resztek i tych plonów na naszych polach. Wyłaniający się problem uzyskania od Niemców zezwolenia na posiadanie broni i na zorganizowaną obronę musimy załatwić, bo bez tego grozi nam zagłada. Z banderowcami na pewno damy sobie radę".