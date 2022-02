Miał na rękach krew 100 tys. Polaków. Dla wielu Ukraińców to bohater

Łuckyj kłamał. AK nie tworzyła leśnych baz w Karpatach, bo jej potencjał był zbyt mały, by mogła sobie na to pozwolić. Zeznając, chciał przekonać sowieckiego śledczego, że wszyscy Polacy, którzy zostali wymordowani przez UPA z jego rozkazu, byli członkami polskiego podziemia i tak właściwie to Sowieci nie powinni mieć pretensji do UPA, tylko jej dziękować za usunięcie polskiego elementu. Z opracowania Grzegorza Mazura jasno wynika, że potencjał Okręgu ZWZ-AK Stanisławów przedstawiał się słabo. Właściwie istniał teoretycznie i tylko na papierze. W szeregach AK było pięć tysięcy ludzi i dwa tysiące w wiejskich ośrodkach samoobrony, jednak ich uzbrojenie wynosiło zaledwie trzysta karabinów i dwieście granatów. W oddziałach UNS podległych Łuckiemu, według jego zeznań, było od pięciu do sześciu tysięcy ludzi. Należeli do oddziałów utworzonych w lipcu–czerwcu 1943 r. Przy czym, jak zeznał sam Łuckyj "[…] byli to dobrze przygotowani do zadań żołnierze, przedstawiający sobą 'konkretną wojskową siłę'".