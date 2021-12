"Psy wojny" po ukraiński, czyli sotnie oligarchów za naszą granicą

Podgurski opisywał to tak: "Trzeba było ustawić ręczne szukanie sieci w telefonie. Jeśli oprócz znanych operatorów pojawiał się jakiś dziwnie oznaczony, dajmy na to symbolami XYZ123, wiadomo było, że aparat łączy się z podsłuchującą stacją przekaźnikową. Kolejną wskazówką była szybko rozładowująca się bateria. To oznaczało, że w telefonie działa coś dodatkowego. I jeszcze dziwaczne przekierowywanie rozmów. Dzwonisz do jednej osoby, dodzwaniasz się do innej. Koledzy dostawali też SMS-y w stylu: "Szanowny abonencie, zostałeś zarejestrowany jako uczestnik zamieszek".