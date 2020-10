"Wielkie bitwy morskie – Midway": recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Bitwa o Midway, zapomniany przez Boga atol na Pacyfiku, leżący ok. 850 km od Hawajów, okazała się pierwszą porażką floty japońskiej od 350 lat i punktem zwrotnym wojny na Oceanie Spokojnym. Starcia na morzu i w powietrzu trwały od 4 do 7 czerwca 1942 r. i pochłonęły ponad 3800 ofiar po obu stronach. W miażdżącej większości byli to marynarze Cesarskich Sił Zbrojnych.