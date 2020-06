"Wielkie bitwy morskie – Trafalgar" – recenzja komiksu

Bitwa pod Trafalgarem trwała zaledwie kilka godzin, ale pochłonęła prawie 4 tys. ludzkich istnień (3250 po stronie wojsk napoleońskich). Francuzi stracili ponad połowę z 40 jednostek (Anglicy – kilkanaście uszkodzonych okrętów), do tego kilka tysięcy marynarzy zostało rannych, a 7 tys. francuskich żołnierzy trafiło do niewoli. Skala bitwy była ogromne i tym bardziej dziwi fakt, że w komiksie poświęconym temu historycznemu wydarzeniu poświęcono zaledwie trzy plansze na zilustrowanie morskiej rzezi.

Duet Jean-Yves Delitte i Denis Bechu skupili się przede wszystkim na przedstawieniu kulis przygotowań do bitwy. Scenarzysta rozdzielił narrację na kilka pomniejszych wątków, dzięki czemu obserwujemy wielką politykę i zaglądamy do komnat francuskich dowódców, by po chwili posłuchać rozmów szeregowych marynarzy na pokładzie jednego z okrętów. "Wielkie bitwy morskie – Trafalgar" to gratka przede wszystkim dla pasjonatów historii i okresu wojen napoleońskich (duży plus za ilustrowany dodatek historyczny na końcu albumu). Pozostali czytelnicy, nastawieni na przeżycie wielkiej bitwy morskiej, będą niestety zawiedzeni.