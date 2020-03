"Badlands": recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Dziki Zachód, pradawne rytuały, magiczne artefakty i macki z innego świata. Rysowane przez niezawodnego Piotra Kowalskiego "Badlands" to propozycja dla fanów Weird West i bezpretensjonalnej rozrywki.

Kolejny generyczny western? Pozornie, bowiem "Badlands" to rasowy Weird West. Gatunek, który do konnych pościgów, zadymionych saloonów i rozgrzanych luf rewolwerów dorzuca elementy horroru i fantasy. Pamiętacie "Jonah Hex" Jimma Palmiottiego i Justina Graya? No to jesteśmy w domu.