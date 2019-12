Wielki zły lis – recenzja komiksu wydawnictwa Kultura Gniewu

Dodruk "Wielkiego złego lisa" to najlepsza rzecz, jaka mogła nam się przytrafić. Nam? Yyy oczywiście mam na myśli nasze dzieci!

Pierwsze, co uderza, to oczywiście absurdalny humor. Zarówno sytuacyjny – Renner często sięga po sprawdzone slapstickowe patenty – jak i językowy. Zwróćcie uwagę na świetne tłumaczenie Krzysztofa Uliszewskiego. Dialogi to czyste komediowe złoto. Są żywe, przezabawne i lojalnie ostrzegam – wywołują chroniczne parskanie.

Podobnie sprawy mają się z bohaterami. Pies uprawiający menedżerską spychologię, niesforne kurczątka uważające się za lisy (gryzą!) czy moja ulubiona krewka kura, której lepiej nie wchodzić w drogę. "Wielki zły lis" to korowód wyrazistych, świetnie napisanych i zapadających w pamięć postaci. Duża też w tym zasługa rzadkiej umiejętności Rennera do oddawania osobowości i emocji przy pomocy kilku pociągnięć ołówka. Jego kreska jest prościutka, przejrzysta i przywodzi na myśl dokonania tuzów ze stajni Warnera. Bros. lub starego Cartoon Network.

"Wielki zły lis" to tytuł pod każdym względem wspaniały, w którym nie sposób się nie zakochać od pierwszych stron. Komiks ukazał się pod szyldem Krótkie Gatki, czyli inprintu Kultury Gniewu skierowanego do młodszych czytelników. Czy jest to komiks wyłącznie dzieci? Absolutnie nie. To, że będziecie im go podkradać, jest więcej niż pewne.