Tokyo Ghost – recenzja komiksu wydawnictwa Non Stop Comics

Poznajemy ich w momencie, kiedy Dent ma zrezygnować ze służby. Niestety, korporacja ma inne plany i wysyła parę do Tokio, które jeśli wierzyć plotkom, nie uległo katastrofie ekologicznej. I tak z pozoru kolejna misja staje się punktem zwrotnym w historii świata, a właściwie tego, co niego zostało.

Jak widać, Rick Remender (autor "Deadly Class" czy "Fear Agent" – oba ukazały się w barwach Non Stop Comics) do swojej historii zaprzągł dobrze znane i - nie bójmy się tego powiedzieć – wyświechtane motywy. Nie zmienia to faktu, że skonstruowany przez niego świat kupuje się od pierwszej strony. Tak samo jak dystopijną wizję wcale przecież nie tak dalekiej przyszłości. Widzieliśmy to nie raz, nie dwa, ale chyba nigdy nie była ona tak upiornie prawdopodobna jak dzisiaj, w dobie fake newsów i dominacji mediów społecznościowych.