To był najgorszy koszmar Putina. 20 lat temu nie spodziewał się ataku w Moskwie

Rosyjskie służby bezpieczeństwa podjęły w końcu działanie. Stało się to tuż przed świtem w sobotę 26 października. Aby uniemożliwić porywaczom odpalenie ładunków wybuchowych, przez system wentylacyjny wpuszczono do środka gaz. I choć większość zakładników oraz niektórych czeczeńskich bojowników pozbawił on tylko przytomności, sporo osób przypłaciło ten manewr życiem. Co więcej, komandosi okazali się źle wyposażeni i nieprzygotowani do radzenia sobie z osobami jeszcze żywymi, które leżały na podłodze, wymiotując, lub – nieprzytomne – dławiły się własnymi językami. Nim odwieziono je do szpitali, minęło aż półtorej godziny. Ponieważ spodziewano się krwawej masakry spowodowanej eksplozjami oraz wymianą ognia karabinowego, 80 proc. karetek przybyłych na miejsce wyposażono tylko w sprzęt do opatrywania ran postrzałowych i szarpanych, nie zaś do radzenia sobie ze skutkami zagazowania. Pod koniec następnego dnia liczba ofiar śmiertelnych wśród zakładników przekroczyła 115. Tylko dwoje z nich zginęło od kul, reszta poniosła śmierć z powodu uduszenia gazem.