Wałęsa do Putina: "Moskwa jest ładna, ale jak trzeba będzie, zburzymy ją"

A jak inaczej go przekonać? Trzeba wysłać delegację rosyjską na Zachód. Niech oni sprawdzą, niech zobaczą te amerykańskie rakiety. Niech zobaczą, że go zdmuchniemy. Tak się rozmawia: pan uruchomił czołgi i rakiety, to zobacz pan, ile my mamy rakiet. My mamy lepsze rakiety i możemy pana zniszczyć. Nie zmuszaj nas pan do tego. Proponujemy panu szachy – czyli pokojowe rozwiązania. Wtedy on się musi poddać.