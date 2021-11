Tak się bawiły przyszłe gwiazdy polskiego filmu. Alkohol i seks były dla nich codziennością

Odbyło się zebranie. Kutz, Łomnicki, Morgenstern i Stanisław Bareja stanowili nieformalną grupę, "kolektyw" lub też, jak podaje Kutz, "wielką szóstkę". Lecz tylko Bareja opowiedział się za pozostawieniem Łomnickiego w Filmówce i przeciw wyrzuceniu go z ZMP. Mimo sympatycznych cech przyszłego reżysera "Misia" Kutz nie oszczędził swego kolegi w swym abecadle filmowym: pisał, że Bareja dostawał wielkie paczki od ojca, który pracował w kontroli wyrobów rzeźni. "Może przez to został żarłokiem — lubił jeść i było to dla niego zajęcie intymne — do jedzenia lubił rozebrać się do naga i spożywać dary niebios palcami. Miał też szlachetną ambicję poznania wszystkich gatunków alkoholi. Co mu się chyba udało. Słowem, był naszym Rabelais [...]. Na wykładach nudził się śmiertelnie, ale w bardzo grubej poniemieckiej i pokupieckiej księdze rozchodów i przychodów pilnie wszystko notował".