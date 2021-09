Zbigniew Zamachowski wie najlepiej. "Nic nie jest wieczne. Ani miejsce, ani dom, ani związki"

Wracając po spektaklu z teatru do domu i wchodząc do swojego bloku, miałem refleksję: a co by było, gdybym to ja powiedział do Malkovicha, który jest podobno fantastycznym, otwartym facetem: "Johnny, po zdjęciach zapraszam cię do mnie na kolację", i teraz szlibyśmy razem przez obszczany i pomazany korytarz do zarzyganej windy? Prawdopodobnie musiałbym założyć mu worek na głowę, żeby mógł bez konfuzji wjechać na górę i dopiero tam, w moim mieszkanku, mógłbym bez wstydu go ugościć. Skromnie, ale odpowiedzialnie.