Polak był modelem w Dubaju. Zdradził, ile może tam zarobić "utrzymanek"

Piotr Czaykowski: Potrzebowałem nowej przestrzeni do życia oraz do pracy. Plan był prosty: polecę do Dubaju, żeby zarobić pieniądze, które będą mi potrzebne do rozpoczęcia kolejnego etapu w Nowym Jorku. Ale, jak to często (szczególnie u mnie) bywa, los szybko zweryfikował moje zamiary.