Burza wokół choroby Englerta. W rozmowie z WP nie przebierał w słowach

Ani trochę. Żyłem z nim tyle czasu, to jeszcze trochę pożyję. Martwi mnie tylko, a raczej bawi i denerwuje to, co media próbują zrobić z tą informacją. Już mnie prawie uśmierciły. Zresztą już wcześniej byłem ze dwa razy uśmiercony w internecie, zaczynam się do tego przyzwyczajać. Był kiedyś taki żart: ktoś napisał na murze: "Bóg umarł. Nietzsche", a potem ktoś inny dopisał: "Nietzsche nie żyje. Bóg". Wydaje mi się, że to bardzo podobna sytuacja: internet próbuje mnie uśmiercić, ale dla mnie to internet jest martwy.