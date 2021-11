Spider-Man: Historia życia – recenzja komiksu wyd. Egmont

Już w grudniu do polskich kin wejdzie długo oczekiwany film "Spider-Man: Bez drogi do domu". Obecnie można się jeszcze wybrać na drugą część "Venoma", jednego z najsłynniejszych rywali Człowieka-pająka. A półki w księgarniach uginają się od komiksów z przygodami Petera Parkera. Polscy fani tej ikony Marvel Comics nie mają więc powodów do narzekania.