Samobójstwo czy ucieczka? Los Adolfa Hitlera wciąż budzi kontrowersje

Tym sposobem jedni twierdzili, że Hitler uciekł z Niemiec samolotem lub łodzią podwodną na nieznaną wyspę lub zamieszkał gdzieś na terenie Ameryki Południowej. Były też głosy, że Hitler ukrywał się przez kilka miesięcy po kapitulacji Niemiec i uciekł do Arabii. Nie brakuje też zwolenników teorii, w której pojawia się temat UFO. Pewnym jest, że to Rosjanie pierwsi dotarli do bunkra Führera i wszystko wskazuje na to, że znaleźli jego zwłoki. Nie zamierzali jednak dzielić się odkrytą prawdą z resztą świata. W ich przekazie szybko pojawił się wątek rzekomego sobowtóra i ucieczki prawdziwego Hitlera. Po latach wyszło na jaw, że Rosjanie mieli przeprowadzić sekcję prawie kompletnych zwłok przywódcy Trzeciej Rzeszy. Ale i tu nie obyło się bez kłamstw i kontrowersji – przebadana czaszka na pewno nie należała do niego, tylko do nieznanej kobiety.