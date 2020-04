"Rycerz Janek" – recenzja komiksu wydawnictwa Kultura Gniewu

Rzecz dzieje się w krainie rządzonej przez podstępnego księcia Mścigniewa. Tytułowy Janek to małomówna góra mięśni o wielkim sercu i nieco niższym IQ, pracująca jako bohater do wynajęcia. Jak łatwo się domyślić, drogi tych dwóch w końcu muszą się przeciąć i tylko jeden wyjdzie z tego cało.

Mazur z Sienickim inteligentnie przetwarzają znane motywy, kreując wielowymiarowy i wciągający świat, gdzie spotykają się różne porządki: baśń, technologia, problemy współczesności. Jeśli miałbym do czegoś to przyrównać, to najbliżej "Jankowi" do Świata Dysku Terry'ego Pratchetta. Przyznacie, że nie ma lepszego komplementu.