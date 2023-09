"Postać smutna i niesłychanie tragiczna". Autor kultowej kwestii z "Misia" rozmienił talent na kieliszki

" […] zagrał dwa dni zdjęciowe jako Balcerek, w scenach ze mną i Makusiem Łączem. Był zresztą przez te dwa dni trzeźwy i gotowy do pracy. Nakręciliśmy z nim ujęcia w tych ruderach na Pradze, w scenach dziejących się przed przeprowadzką Balcerków na Ursynów. No i przyszedł stan wojenny i wymuszona przez niego przerwa w zdjęciach… To nie chodzi nawet o to, że Pak by Balcerka źle zagrał. Po prostu to był nie taki Balcerek, jakiego chciał Bareja" - podkreśla Czerwińska.