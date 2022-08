Polowanie na seryjnego mordercę trwało 19 lat. Podniecało go krzywdzenie ludzi

"Chłopak złapał kota i wepchnął go do lodówki, a potem zamknął pokrywę. Zmusił się do czekania aż do następnego dnia, aby ponownie zajrzeć do środka. Kot był sztywny, martwy. (…) Miał 13 lub 14 lat, kiedy odkrył, że zabijanie daje mu poczucie siły i bycia ważnym. (...) Ludzie mogli się z niego naśmiewać do woli, ale teraz miał tajemnice, których nie znał nikt".