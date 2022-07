"Niemcy bali się kanałów". W czasie Powstania były śmiertelną pułapką i obietnicą ocalenia

Na pytanie o sytuację na placu Bankowym odparł, że co prawda dysponują danymi wywiadowczymi dostarczonymi przez majora "Sosnę", ale dopiero sami przekonają się, ile są one tak naprawdę warte. Wszyscy wysłuchujący tamtego dnia swoich oficerów mieli te same wątpliwości. Co z bronią? Co z amunicją? Sami posiadali jakieś resztki, ale one nie dawały im absolutnie żadnej szansy na powodzenie. Gdyby okazało się, że spotkają silny oddział niemiecki, to nawet nie mieliby czym walczyć. Pół godziny i byłoby po sprawie. Więc jak? Skąd? Od kogo? I ile dostaną? Problem szybko rozwiązano. Aleksander Gerc "Bartkiewicz", zaledwie 18-letni, opowiadał, że "Cedro" zabierał tamtego dnia tylko "ochotników".