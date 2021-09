Po śmierci Warhola pojawiły się nowe dzieła. Nikt już nie sprawdza, czy są prawdziwe

Sitodruki After Warhol wywołały oczywiście lawinę pytań o realność, autorstwo i autentyczność, a same prace to doskonały przykład prawdziwego fałszerstwa. "Jeżeli czołowy badacz Warhola mówi, że to Warhol, mechaniczny proces tworzenia dokładnie odpowiadał temu, co robił oryginalny twórca, on sam z kolei twierdził: «Chcę, żeby inni ludzie tworzyli moje prace», a tak przecież powiedział – to czym są te prace?" – stwierdził Stephenson w rozmowie z BBC. "Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie".