Pokazali Stalinowi rozbierany film. Zadał jedno pytanie

Stalin był tworem przyzwyczajenia: uwielbiał stare filmy z lat trzydziestych, takie jak "Wołga, Wołga" lub filmy zagraniczne, jak na przykład "In Old Chicago", "Mission to Moscow", komedię "It Happened One Night" lub dowolny film Charlie Chaplina. Stalin posiadał teraz całą kolekcję amerykańskich, angielskich i niemieckich filmów, która wcześniej należała do Goebbelsa. Jeśli był w złym nastroju, zwykle zadowalał go jeden z nich. Lubił filmy detektywistyczne, westerny, filmy gangsterskie – i uwielbiał walki. Nie znosił wszelkich przejawów erotyzmu. Kiedy Bolszakow pokazał pewnego razu umiarkowanie śmiałą scenę z nagą dziewczyną, Stalin uderzył pięścią w stół i spytał: