Czy samochód może być sztuką? "To cywilizacyjny fetysz, symbol i nośnik emocji"

To kolekcja dzieł sztuki – jedyna w swoim rodzaju i budowana konsekwentnie od 45 lat. Warhol, Lichtenstein, Calder, Penck, Rauschenberg, Holzer, Cao Fei i inne nazwiska artystów i artystek z tego zbioru należą do niepodważalnych klasyków współczesności; to poziom najlepszych światowych muzeów. Wyjątkowość kolekcji polega jednak na tym, że przekracza muzealny wymiar sztuki i prowadzi nas w obszar, w którym krzyżują się różne wątki, wyobrażenia i namiętności nowoczesnej kultury. Wehikułem tych emocji jest samochód, cywilizacyjny fetysz i symbol, który w projekcie BMW Art Cars aspiruje do rangi artystycznego medium. I są to aspiracje uzasadnione, bo przecież samochód był zawsze w kulturze czymś więcej niż jeszcze jedną maszyną. Wielcy artyści obecni w tej kolekcji uwidocznili i potwierdzili ten fakt swoimi dziełami.