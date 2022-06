Po co procesja w Boże Ciało? "Chleb niesiony przez księdza nie jest żadnym symbolem"

Wybrał te chleba i wina, żeby stać się naszym pokarmem i byśmy mogli się Nim dosłownie karmić. Nie wiemy, jak to się stało, że On i z Bóstwem, i z człowieczeństwem jest dostępny dla nas w Eucharystii. Wierzymy jednak, że zmieniła się istota postaci, bo On zajął jej miejsce. Z pewnością nie jest obecny localiter, to znaczy w taki sposób, który możemy zmierzyć centymetrem, nie jest miniaturką samego siebie. Cechy ciała ukrywa pod cechami chleba. Z pewnością nie jest jednak obecny jedynie duchowo, jakby eterycznie. Przeczyłoby to sensowi słowa "duch". To nie jest tak, że Pan Jezus jest gdzieś tam w opłatku, tylko ten opłatek stał się Nim. Jest to o tyle ważne, że to jedyny taki sakrament, o którym możemy powiedzieć: "Oto jest Pan!". Nie mówimy również, że wcielił się w chleb, bo wtedy miałby trzy natury, a nie dwie. Mówimy: to, co przyjmujemy, to jest Pan. W takich postaciach chciał dla nas stać się obecny.