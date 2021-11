Chodzisz z dzieckiem do kościoła? Ksiądz zwraca uwagę na częsty błąd

Niestety, to jest duży problem, że skupiliśmy się na włączeniu dzieci w liturgię. Przez to zniżamy się do poziomu dziecięcej wyobraźni i dziecięcego sposobu przeżywania. Msza tym­czasem ma tak kształtować dzieci, żeby stawały się dorosłe. Kiedy uczestniczy się w mszach w formie nadzwyczajnej, łatwo dostrzec, że charakterystyczne dla nich jest to, że tam nie ma niczego, co by miało ułatwić dzieciom udział w ofie­rze.