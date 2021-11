Zbawienie w czasach zarazy. "Trwoga nie jest już drogą do Boga"

Znamienne jest to, że protesty w Polsce mają miejsce w okresie wzrostu epidemii. W czasach przednowoczesnych epidemia prowokowałaby do tego, by wracać do Boga, religii, wiary. Epidemia przypominała bowiem o przygodności życia. Dzisiaj ta przygodność utraciła sankcję wieczną, nie wiąże się z ryzykiem utraty zbawienia. Calasso pisze, że "dla herosów walczących pod Troją życie nie było czymś, co trzeba by zbawić". No właśnie. Obserwując to, co się dzieje, mam podobne wrażenie. Życie przestaje być czymś, co trzeba by zbawić. I na tym polega cała nasza trudność. Z jednej strony, Kościół musi powrócić do właściwego rozumienia zbawienia. Z drugiej – i nie wiem, co trudniejsze – ukazać je jako wartość. Jak mają pragnąć zbawienia ci, dla których życie nie jest czymś, co trzeba by zbawić? "Najbardziej przerażającym aspektem homeryckich zaświatów jest obojętność, która pojawiła się w miejsce kary". W społecznej świadomości piekło dawno już zostało zniesione. Pytanie, co je zastąpi.