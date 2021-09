Pilot pomyślał: "To początek trzeciej wojny światowej". Kolejnym celem był Waszyngton

Prawie dwadzieścia minut później w tym samym punkcie kontrolnym znowu zadźwięczał sygnał alarmowy, i to na obu bramkach. Przechodził przez nie Nawaf al-Hazmi, który przed dwoma tygodniami kupił multitool Leathermana. Na nagraniu z kamery bezpieczeństwa widać, że przypiął sobie jakiś niezidentyfikowany przedmiot do tylnej kieszeni spodni. On także został sprawdzony ręcznym wykrywaczem metali, a jego torba podręczna skontrolowana na obecność materiałów wybuchowych. Nikt go jednak nie obszukał, a po chwili szedł już w stronę bramki razem z bratem, Salemem al-Hazmim.