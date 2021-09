Tajna historia oddziałów paramilitarnych, funkcjonariuszy operacyjnych i zabójców z CIA.

Atak na World Trade Center we wrześniu 2001 roku dokonał przełomu w organizacji amerykańskich tajnych służb, nasilił legalne i zakamuflowane akcje wycelowane w konkretne organizacje i ludzi, w Al Kaidę, ISIS – i nie tylko. W tej wojnie nie ma świętych i zasad, jest cel. Do dziś zresztą nie wiemy wszystkiego i większa część informacji wciąż jest utajniona. Jeżeli chcemy poznać (niekiedy ponure) realia tajnej wojny w oparciu o konkretne dane, fakty i nazwiska, powinniśmy ją przeczytać. Co ważne, dawni wrogowie sprzed kilkudziesięciu lat, spokojnie dziś ze sobą rozmawiają. Wojenny dramat jest tragedią chwili.