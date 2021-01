Papcio Chmiel narysował jeszcze jeden komiks. Mamy jego fragment

Minęło zaledwie kilka tygodni, kiedy zadzwonił i ku naszemu zdumieniu oświadczył, że ma pomysł na kolejny tom. I że zaraz zaczyna go rysować. Różnica była tylko taka, że nie rysował małych komiksowych kadrów, a całe plansze. To był styczeń ubiegłego roku. Śpieszyliśmy się jak nigdy wcześniej – nie czekaliśmy na całość, opracowywanie zaczęliśmy wcześniej, odbieraliśmy od niego kolejne plansze i przygotowywaliśmy do druku.

Czy był świadomy? No bez żartów! Przecież wielbicielki i wielbiciele po prostu nie dawali mu żyć. Drzwi jego domu się nie zamykały, nachodziły go tam prawdziwe niekończące się pielgrzymki ludzi, którzy coś od niego chcieli. Jedni namawiali go do współpracy w różnych przedsięwzięciach, inni wyciągali od niego rysunki, jeszcze inni chcieli po prostu go zobaczyć i podziękować za jego komiksy. To czasem stawało się kłopotliwe, jeśli ktoś był zbyt natarczywy. Raz taka sprawa skończyła się nawet w sądzie – ukradzione z drukarni oryginalne plansze trafiły do Desy i sprzedawane były za wielkie pieniądze, z których on sam, jako autor, nic nie miał. Pomogliśmy mu wtedy ukrócić ten proceder.