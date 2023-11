"Nocturnals Omnibus", tom 1 - recenzja komiksu wyd. Nagle! Comics

Najgorzej Breretonowi idzie pisanie. Oczywiście fabularne płycizny można by zrzucić na karb dążenia do jak najwierniejszego oddania klimatu konwencji. "Nocturnals" to bowiem list miłosny faceta beznadziejne zakochanego w taniej literaturze i jeszcze tańszym kinie. Rzeczach, gdzie nikt nie zaprząta sobie głowy takimi szczegółami jak motywacje, psychologiczna głębia czy logika wydarzeń. Skupiając się za to na efektownych scenach i pomysłach niekoniecznie mających uzasadnienie.