Luther Strode – recenzja komiksu wyd. Nagle!

Jeśli zastanawialiście się, jak by wyglądało połączenie komiksu superbohaterskiego i ekstremalnego body horroru, to odpowiedź znajdziecie w "Luther Strode" od Nagle! Comics. To znakomita seria dla dorosłych, przy której takie rzeczy, jak "Kick-Ass" czy "Deadpool" to bajki dla osesków.