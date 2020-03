"Noc Świętego Bartłomieja. Rzeź Hugenotów" – recenzja wydania zbiorczego

Wojna religijna, walka o władzę, intrygi, terror na ulicach francuskich miast i w odległych prowincjach. Trylogia "Noc Świętego Bartłomieja. Rzeź Hugenotów" duetu Pierre Boisserie i Éric Stalner ma wszystko, czego można by sobie życzyć od komiksu historycznego, osadzonego w konkretnych realiach i tłumaczącego zastany porządek. Autorom nie zależało jednak na obrazkowym wykładzie, naszpikowanym datami i kluczowymi wydarzeniami. "Noc Świętego Bartłomieja. Rzeź Hugenotów" to w dużej mierze historia rodzinnego dramatu, który doskonale obrazuje, w jakich czasach przyszło żyć ówczesnym Francuzom.

Akcja rozgrywa się w połowie XVI w. (tytułowa rzeź Hugenotów to koniec sierpnia 1572 r.), ale autorzy nie trzymają się liniowej narracji. Sporo tu retrospekcji i przeskakiwania w czasie o kilkanaście lat. Służy to pokazaniu przemian w życiu pewnej protestanckiej rodziny, która staje się symbolem wojny religijnej. Eliasz de Sauveterre wiele lat przed Nocą św. Bartłomieja traci brata i siostrę, którzy trafiają w ręce papistów. Młody dziedzic nie spocznie, póki ich nie odnajdzie. Nie zdaje sobie przy tym sprawy, że losy jego rodziny zostaną splecione z wielką historią.

"Noc Świętego Bartłomieja. Rzeź Hugenotów" to komiks historyczny, ale mocno zakorzeniony w gatunku przygodowym (płaszcz i szpada) i obyczajowym. Na pierwszy plan wysuwa się wielka polityka, prowadząca do niezwykle brutalnego i mrocznego epizodu w historii Francji. Fanatyzm religijny maluje makabryczne obrazy upadku człowieczeństwa. Czytelnik musi być gotowy na horror napisany przez samo życie. Jednocześni autorzy nie zapominają o rodzinie Eliasza. Jej losy są punktem odniesienia i konkretnym przykładem tego, do czego może doprowadzić brak litości i masowe mordowanie "w imię Boga".