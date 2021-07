Mamili ich obietnicą jedzenia na drogę. Część Żydów zgłosiła się sama

Niemieckie wytyczne sugerowały, by na podróż do Treblinki zabrać trzydniowy prowiant, bagaż ograniczony do 15 kg oraz wszystkie pieniądze i kosztowności. Utwierdzało to Żydów w przekonaniu, że rzeczywiście będą przesiedlani na Wschód. Choć wcześniej docierały do nich informacje o likwidacji mniejszych gett i ośrodkach zagłady, większość z nich nie dopuszczała do siebie myśli, że oni też pakują dorobek życia dla własnych katów i jadą na pewną śmierć.