Negalyod. Ostatnie słowo - recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Miejscami można też odnieść wrażenie, że fabuła jest tu tylko dodatkiem do warstwy wizualnej. A ta naprawdę budzi podziw. Trudno w to uwierzyć, ale Perriot jeszcze mocniej dociska pedał gazu i serwuje obłędnie szczegółowe, wypieszczone rysunki i co rusz częstuje nas wielkimi planami. Owszem, czyta się to bez większych emocji, ale ogląda z niesłabnącym podziwem.