"Negalyod" – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Kochacie sci-fi, Kino Nowej Przygody, postapo i piękne rysunki? W takim razie "Negalyod" Vincenta Perriota to coś dla was.

Ogrom comiesięcznych premier zmusza większość z nas do mocnego kalkulowania zakupów. Wybieramy sprawdzone serie, klasyki i cenione nazwiska. Co więc przemawia za komiksem zupełnie nieznanego u nas 35-letniego Francuza?

Perriot bierze od nich to, co najlepsze, przetwarza i rysuje takie dinozaury, zatłoczone metropolie i pejzaże, że spadają kapcie. To jeden z tych komiksów, który po przeczytaniu będziecie bez skrępowania jeszcze nieraz kartować, odkrywając co rusz kolejne smaczki i po prostu się napawać. Takie to ładne.