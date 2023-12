"Narutowicz". Pięć dni rządów prezydenta. Skończyło się w najgorszy możliwy sposób

Dziś oczy wszystkich skierowane są na to, co dzieje się w Sejmie. Tłumy ludzi oglądają transmisje z kolejnych posiedzeń, co jest efektem wyborów z 15 października, gdy rządząca przez ostatnich osiem lat partia Prawo i Sprawiedliwość straciła sejmową większość na rzecz opozycji. Ale to nie pierwszy raz, gdy polski parlamentaryzm budzi tak wielkie emocje. O tym, co działo się kilka dekad temu w Sejmie, opowiadają twórcy nowej superprodukcji Audioteki - "Narutowicz".