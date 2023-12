Fedorowicz o stanie wojennym. "Jaruzelski zrobił świństwo i błąd"

Jacek Fedorowicz: Trzynastego grudnia szedłem na dziesiątą rano na kolejny dzień obrad Kongresu Kultury Polskiej. Przed wejściem do Teatru Dramatycznego, gdzie się to wszystko odbywało, już stał tłumek ludzi, których nie wpuszczono do środka i którzy opowiadali, kogo aresztowano, kto jest poszukiwany, a kto usiłuje się ukryć. Już było wiadomo, że Jaruzelski zrobił to świństwo. Ja do końca będę uważał, że to było świństwo i błąd! Padło hasło: "Idziemy do Świętej Anny", bo tam jest jakaś zbiórka. I proszę sobie wyobrazić, że z kościoła wychodzimy z Krzysiem Oczkowskim, moim kolegą z Radia "Solidarność" Regionu Mazowsze. Obydwaj robiliśmy tam krecią robotę pozytywistyczną, wypuszczaliśmy – jak to określił Stefan Bratkowski – "gazety samopowielające się". To znaczy godzinne kasety z materiałami antykomunistycznymi, kasety, które były potem przegrywane…