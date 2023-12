Po rozstaniu z Osiecką chciał umrzeć. "Spartoliła mi kilka lat życia"

Za bardzo był wtedy skupiony na pląsie cheek to cheek z tym absolutnie zaskakującym zjawiskiem, żeby przyjąć do wiadomości to, co przed chwilą usłyszał. Umiał tańczyć slowfoxa. "Heaven… I’m in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak…" ("Niebo… Jestem w niebie, a moje serce bije tak, że ledwie mogę mówić…") – płynęło (głosem Binga Crosby’ego, a może Franka Sinatry?) z głośników, a on czuł się właśnie tak. Jak w niebie.