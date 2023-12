Agent wywiadu ukradł mu tożsamość. Frapująca opowieść

To właśnie on przyjął tożsamość syna Niemki i sowieckiego żołnierza, który nie zdawał sobie sprawy ze swojego prawdziwego pochodzenia i spokojnie mieszkał w Trójmieście. Tymczasem książkowy Hans Steiner udał się do Strasburga do matki, która porzuciła go w dzieciństwie. Podając się za zaginionego chłopca, zaczyna układać sobie życie z dala od Polskiej Republiki Ludowej. Dzięki protekcji nowo poznanego wuja zdobywa pracę w biurze Parlamentu Europejskiego, zyskując cenne informacje o wschodnich imigrantach przybywających do Francji, które przekazuje wywiadowi.