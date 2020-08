"Myszart w Wenecji. Tom 2": recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Pierwszy tom "Myszarta" ukazał się w u nas marcu i zebrał entuzjastyczne recenzje . Trudno się temu dziwić, bo nieczęsto mamy do czynienia z tak dopieszczonym komiksem dla najmłodszych.

"Myszart" to nic innego jak antropomorficzna wariacja na temat biografii XVIII-wiecznego kompozytora i wirtuoza, który w ujęciu autorów jest równie niezwykle utalentowanym co skromnym gryzoniem, mieszkającym w fortepianie Antonio Salieriego (w tej wersji to podstępny wilk).