"Marzi. Tom 2. Nowe życie": Koniec starego świata [RECENZJA]

W drugim zbiorczym tomie przygód Marzi wkraczamy w raz z bohaterką w burzliwą końcówkę lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nic dziwnego, że w "Nowym życiu" z dużym zainteresowaniem obserwujemy przedstawione w komiksie wielkie zmiany dotyczące zarówno najbliższego otoczenia bohaterki, jak całego naszego kraju.



Oczywiście dla wielu młodych czytelników „Nowe życie” będzie cennym źródłem informacji o wydarzeniach z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, ale co najmniej równie ciekawe jest obserwowanie, jak bohaterka spędzała czas w szkole, z koleżankami czy w czasie wakacji. Dzieciom może wydawać się wręcz surrealistyczna opowieść o tym, jakim rarytasem dla Marzi i jej kolegów była guma do żucia (któż teraz próbowałby ją zastąpić namiastką z kitu odlepionego z framug okiennych?). Wkrótce jednak gospodarka wolnorynkowa zapełni sklepowe półki i mając pieniądze, będzie można sobie pozwolić na wiele rzeczy, o których wcześniej można było tylko marzyć. Niestety w nowej rzeczywistości nie wszystkim dobrze się powodzi, a bohaterka odkrywa, że pieniądze wprawdzie nie dają szczęścia, ale mogą się do niego przyczynić.

Ciekawa fabuła i dobrze oddany klimat epoki – to bez wątpienia najmocniejsze strony całego cyklu. Zaletą tego zbiorczego wydania komiksów o Marzi są zaś duże, wyraziste kadry, które nie wymagają takiego wysilania wzroku jak w przypadku poprzedniej edycji. Dużą atrakcją są też zamieszczone tutaj materiały dodatkowe, które pozwalają nam poznać pierwowzory postaci pojawiających się na rysunkach, a także lepiej zrozumieć intencje autorki. Wszystko to powoduje, że „Nowe życie” warto nie tylko przeczytać, ale także zachować na półce, bo to tytuł, do którego z przyjemnością będzie się wracać.