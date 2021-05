Lucyfer – tom 1 – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Co do jakości takiego zabiegu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Komiksowy "Lucyfer" to absolutnie pierwsza liga, seria nominowana do Nagrody Eisnera, która powinna zagościć na półce nie tylko fanów "Sandmana". Mroczna, zabawna, refleksyjna, zaskakująca lektura. Ateista Carey dosyć naiwnie interpretuje mity i wierzenia, ale to przecież nie miała być teologiczna rozprawa, a "jedynie" porządna rozrywka. I w tej kategorii sprawdza się znakomicie.