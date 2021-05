Authority. Tom 2 - recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Duet Ellis-Hitch porzucił serię po 12. części. Na ich miejsce wskoczyli Mark Millar i Frank Quitely, którzy docisnęli pedał gazu do dechy. Do tego stopnia, że wydawnictwo spanikowało. Część scenariuszowych pomysłów wylądowała w koszu, a do akcji wkroczyła ordynarna cenzura. Doprowadziło to nie tylko do złagodzenia treści pierwszych wydań, ale i przetestowań w zespole tworzącym serie.