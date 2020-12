Authority. Tom 1 – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Co by było, gdyby superbohaterowie wyznawali jedynie zasadę "cel uświęca środki"? Gdyby w obronie planety nie oglądali się na nic i na nikogo? Te pytania zadał sobie pod koniec lat 90. Warren Ellis ("Transmetropolitan") i wcielił je w życie. Authority powstało na gruzach StormWatch, innej grupy superludzi, których przygody ukazywały się w ramach wydawnictwa Wildstorm, wchłoniętego później przez DC. Ellis wymordował część ekipy, napisał kilka nowych postaci i wraz z rysownikiem Bryanem Hitchem wystartował z serią dziś zaliczaną do klasyki.