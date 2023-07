Love. Dinozaury – recenzja komiksu wyd. Scream

To wielka sztuka i choć całościowo bardziej przemawia do mnie poprzedni tom "miłosnej" serii, to ten z dinozaurami również jest świetnie pomyślany i zostaje z czytelnikiem na dłużej. Co ciekawe, w ostatnim czasie na polskim rynku wyszło kilka znakomitych niemych komiksów ("Bot-9" od KBOOM, "Krok po kroku" od wyd. Nagle) i każdy z nich prezentuje zupełnie inne podejście do narracji samym obrazem. Jeżeli szukacie nowych doznań w komiksowych opowieściach, to albumy Brremauda zdecydowanie powinny znaleźć się w waszej kolekcji.