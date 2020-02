"Lonesome – 1. Na tropie kaznodziei": Obyś żył w ciekawych czasach [RECENZJA]

Osób, które znają cykl o Durango, z pewnością nie trzeba przekonywać, że Yves Swolfs świetnie potrafi się odnaleźć w konwencji westernu. A potwierdza to też w stu procentach pierwszy tom jego nowej serii "Lonesome".

Akcja komiksu toczy się w dość niespokojnym okresie, bo tuż przed wybuchem wojny secesyjnej, na pograniczu Kansas i Missouri. Dokładnie tak jak sugeruje to tytuł „Na tropie kaznodziei”, w albumie tym będziemy zaś z zainteresowaniem obserwować perypetie głównego bohatera podążającego śladem pastora Markhama. Szybko możemy się przekonać, że w tym przypadku bynajmniej nie chodzi o bogobojnego duchownego, lecz przywódcę bandy typów spod ciemnej gwiazdy. Nie mamy co do tego żadnych złudzeń, ponieważ już na samym początku widzimy, jak spotkanie Lonesome’a z trzema „uczniami” kaznodziei rychło przeradza się w strzelaninę. Jednocześni nie ulega też wątpliwości, że główny bohater wyjątkowo sprawnie posługuje się bronią palną. Nie jest natomiast dla nas jasne, kim w rzeczywistości jest samotny rewolwerowiec i z jakiego powodu tropi Markhama. Ten ostatni ma wprawdzie na swym sumieniu niejedną zbrodnię, ale nic nie wskazuje na to, aby Lonesome był przedstawicielem prawa.