Kamila i konie 2. Mistrzowie: Jazda w doborowym towarzystwie [RECENZJA]

Drugi zbiorczy tom z serii „Kamila i konie” to nie tylko kolejna okazja do poszerzenia wiedzy na temat jeździectwa, ale także lektura wywołująca co chwilę salwy gromkiego śmiechu. I właśnie z tego ostatniego powodu „Mistrzów” można polecić nie tylko fanom jazdy konnej.

Kamila i konie 2, Egmont Źródło: Materiały prasowe