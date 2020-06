"Kamila i konie 1. Miłość Oceana": Za wszelką cenę utrzymać się w siodle [RECENZJA]

Zresztą już początek komiksu sprawia, że Kamila bez trudu podbija serce także tych czytelników, którzy nie są fanami jazdy konnej. Dowiadujemy się, że bohaterka długo wzbraniała się przed przekroczeniem progu „Czterech podków”. I w sumie trudno jej się dziwić, skoro wszystkie dotychczasowe próby kontaktu z jakąkolwiek dyscypliną sportu kończyły się dla niej dość boleśnie. Do zmiany zdania przekonał ją zaś… koń! To właśnie Ocean wręczył bowiem dziewczynce klubowy karnet, który został wyrzucony przez pewnego jegomościa skutecznie zniechęconego – oczywiście za sprawą tegoż wierzchowca – do jazdy konnej. Nie sposób więc nie zgodzić się z Kamilą, że w tej sytuacji nie miała ona po prostu innego wyboru, jak skorzystać z otrzymanego prezentu.

Trzeba też przyznać, że w „Czterech podkowach” ciągle coś się dzieje. Zabawne sytuacje zdarzają się zaś zarówno w trakcie zwykłych przejażdżek czy treningów przed zawodami jeździeckimi, jak i na przykład w trakcie kręcenia przez Luka Biszona westernu, w którym mają wystąpić też członkowie klubu. Co istotne pasja Kamili okazuje się zaraźliwa i jej śladem podąża młodsza siostra – Anais. Oj, nie ulega wątpliwości, że ta dziewczynka ma charakterek… W sumie może nawet nie powinniśmy się więc dziwić, że udaje się jej doskonale porozumieć z Pomponem. W dodatku Anais chce robić to wszystko, co Kamila (włącznie z jazda na Oceanie), dzięki czemu nie zabraknie nam okazji do śmiechu, kiedy będziemy obserwować ich rywalizację.