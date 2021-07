Magda Łucyan rozmawiała z sanitariuszą Powstania Warszawskiego. Jej ostatnie słowa zapamięta na zawsze

To, co mnie najbardziej ciekawi, to ich osobista perspektywa na tamte wydarzenia. Samą historię znamy dobrze, bo została doskonale opisana. Wiemy, co działo się którego dnia, jaka była trasa poszczególnych batalionów itd. Pytałam moich rozmówców o to, co czuli, gdy wybiegali ze swoich domów w wieku 16 lat, a uzbrojeni byli jedynie w torbę sanitarną. Jak reagowali na to ich rodzice? W końcu byli dziećmi! Jak wyglądała powstańcza codzienność? Czego się bali? I jak bardzo te 63 dni zmieniły ich życie?